Володимир-Волинський військкомат – найкращий на Волині
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У Волинському обласному військовому комісаріаті підбили підсумки за 2019 рік.
Про це йдеться на сторінці обласного військового комісаріату у Facebook.
Військовий комісар області полковник Роман Кулик дав оцінку діяльності кожного із сімнадцяти військових колективів, яка базувалася на багатьох критеріях: враховувалися не лише заходи призову на військову службу, а й стан внутрішньої служби, рівень військової та трудової дисципліни, взаємодія із засобами масової інформації та багато інших.
За підсумками року кращим визнаний Володимир-Волинський військовий комісаріат. Його керівник - підполковник Руслан Яцій, отримав перехідний вимпел та багатофункціональний принтер, який допоможе у роботі колективу.
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Про це йдеться на сторінці обласного військового комісаріату у Facebook.
Військовий комісар області полковник Роман Кулик дав оцінку діяльності кожного із сімнадцяти військових колективів, яка базувалася на багатьох критеріях: враховувалися не лише заходи призову на військову службу, а й стан внутрішньої служби, рівень військової та трудової дисципліни, взаємодія із засобами масової інформації та багато інших.
За підсумками року кращим визнаний Володимир-Волинський військовий комісаріат. Його керівник - підполковник Руслан Яцій, отримав перехідний вимпел та багатофункціональний принтер, який допоможе у роботі колективу.
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