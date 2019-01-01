Володимир-Волинський військкомат – найкращий на Волині

У Волинському обласному військовому комісаріаті підбили підсумки за 2019 рік.Про це йдеться на сторінці обласного військового комісаріату у Facebook.Військовий комісар області полковникдав оцінку діяльності кожного із сімнадцяти військових колективів, яка базувалася на багатьох критеріях: враховувалися не лише заходи призову на військову службу, а й стан внутрішньої служби, рівень військової та трудової дисципліни, взаємодія із засобами масової інформації та багато інших.За підсумками року кращим визнаний Володимир-Волинський військовий комісаріат. Його керівник - підполковник, отримав перехідний вимпел та багатофункціональний принтер, який допоможе у роботі колективу.