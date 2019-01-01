вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Дніпропетровщині колекціонер відкрив унікальний музей ретромотоциклів

На Дніпропетровщині колекціонер відкрив унікальний музей ретромотоциклів
Музей ретромотоциклів відкрився на Дніпропетровщині. Експонати - понад три десятки відреставрованих залізних коней.

Більше десяти років їх збирав та відновлював один-єдиний колекціонер, - йдеться в ТСН.

Все почалося з радянського мотоциклу ІЖ-49, який був у пристойному стані, розповідає Олександр Фролов, він став для нього точкою неповернення. Придбаний за 50 доларів старенький мотоцикл став не просто хобі, а справою життя. «Повністю розібрав, покрасив, перебрав мотор. Все було розібрано до гвинтика і потім було зібрано знову», - розповідає чоловік.  

Для колекціонера цей ІЖ є чи не найдорожчим серед 35 раритетних мотоциклів, які виблискують хромованими деталями  на двох поверхах музею. Кожен – зі своєю історією. Один із залізних коней був зібраний у Франції ще у 1923 році.  «Був випущений для людей з інвалідністю. Все керування здійснюється руками – тормоз, заводиться, і перемикають передачі, все руками», - розповідає чоловік.

Поруч із раритетними спортивними байками стоять військові моделі часів Другої світової. З колишнього союзу,  Німеччини, Франції, Голландії, Італії та Австрії. Ще одна гордість – мотоцикл, що випускався у гітлерівській Німеччині та свого часу був головним конкурентом продукції концерну "БМВ". Мотоцикл із коляскою повнопривідний, більше схожий на позашляховик. «Мотоцикл був популярний серед диверсантів, які звільняли Муссоліні – використовували планери і такі мотоцикли», - розповідає реставратор.

Побачити колекцію приїздять з усієї України, як поціновувачі мотоциклів так і музейники. «Я ці моделі бачив не раз і не два на виставках, але разом – ніколи», - каже співробітник запорізького музею Семен Мушер.  

За рік власник музею власноруч реставрує 3 байки. У черзі на друге життя в гаражі чекають вже 8 мотоциклів. Скільки  коштують експонати Олександр не каже, мовляв,  знавці й самі здогадуються. Він же попри  дуже привабливі пропозиції  не збирається продавати жоден екземпляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретромотоцикли, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 грудня
Сьогодні, 19:00
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:33
На Дніпропетровщині колекціонер відкрив унікальний музей ретромотоциклів
Сьогодні, 18:14
«В Ісландії живуть дуже спокійно, на релаксі», – заробітчанка з Волині
Сьогодні, 17:50
Володимир-Волинський військкомат – найкращий на Волині
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
У Любомльському краєзнавчому музеї зберігають унікальний експонат. ФОТО У Любомльському краєзнавчому музеї зберігають унікальний експонат. ФОТО
01 грудень, 22:44
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука» У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
01 листопад, 05:40
На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО
25 жовтень, 22:40
Горить Україною: сільський музей на Волині творить росіянка Горить Україною: сільський музей на Волині творить росіянка
12 жовтень, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
На Дніпропетровщині колекціонер відкрив унікальний музей ретромотоциклів
Сьогодні, 18:14
 0
«В Ісландії живуть дуже спокійно, на релаксі», – заробітчанка з Волині
Сьогодні, 17:50
 0
Володимир-Волинський військкомат – найкращий на Волині
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8