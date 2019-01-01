На Дніпропетровщині колекціонер відкрив унікальний музей ретромотоциклів





Більше десяти років їх збирав та відновлював один-єдиний колекціонер, - йдеться в



Все почалося з радянського мотоциклу ІЖ-49, який був у пристойному стані, розповідає Олександр Фролов, він став для нього точкою неповернення. Придбаний за 50 доларів старенький мотоцикл став не просто хобі, а справою життя. «Повністю розібрав, покрасив, перебрав мотор. Все було розібрано до гвинтика і потім було зібрано знову», - розповідає чоловік.



Для колекціонера цей ІЖ є чи не найдорожчим серед 35 раритетних мотоциклів, які виблискують хромованими деталями на двох поверхах музею. Кожен – зі своєю історією. Один із залізних коней був зібраний у Франції ще у 1923 році. «Був випущений для людей з інвалідністю. Все керування здійснюється руками – тормоз, заводиться, і перемикають передачі, все руками», - розповідає чоловік.



Поруч із раритетними спортивними байками стоять військові моделі часів Другої світової. З колишнього союзу, Німеччини, Франції, Голландії, Італії та Австрії. Ще одна гордість – мотоцикл, що випускався у гітлерівській Німеччині та свого часу був головним конкурентом продукції концерну "БМВ". Мотоцикл із коляскою повнопривідний, більше схожий на позашляховик. «Мотоцикл був популярний серед диверсантів, які звільняли Муссоліні – використовували планери і такі мотоцикли», - розповідає реставратор.



Побачити колекцію приїздять з усієї України, як поціновувачі мотоциклів так і музейники. «Я ці моделі бачив не раз і не два на виставках, але разом – ніколи», - каже співробітник запорізького музею Семен Мушер.



За рік власник музею власноруч реставрує 3 байки. У черзі на друге життя в гаражі чекають вже 8 мотоциклів. Скільки коштують експонати Олександр не каже, мовляв, знавці й самі здогадуються. Він же попри дуже привабливі пропозиції не збирається продавати жоден екземпляр.

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