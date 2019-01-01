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У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО

У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 17:30 23-го грудня на вулиці Луцькій у Нововолинську.

Зіткнулися легковий автомобіль Skoda та міська маршрутка, пише "Буг".

У легковика механічні пошкодження, маршрутка перевернулася.

Як повідомляють свідки, що Skoda рухалася швидко по головній вулиці, обганяла потік машин. Маршрутка виїжджала від 15-го мікрорайону.

Людей в ній було багато, розповідають свідки. Попередньо повідомляють про 4 потерпілих.

Більше про подію згодом.

У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, маршрутка
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