У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 17:30 23-го грудня на вулиці Луцькій у Нововолинську.
Зіткнулися легковий автомобіль Skoda та міська маршрутка, пише "Буг".
У легковика механічні пошкодження, маршрутка перевернулася.
Як повідомляють свідки, що Skoda рухалася швидко по головній вулиці, обганяла потік машин. Маршрутка виїжджала від 15-го мікрорайону.
Людей в ній було багато, розповідають свідки. Попередньо повідомляють про 4 потерпілих.
Більше про подію згодом.
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Зіткнулися легковий автомобіль Skoda та міська маршрутка, пише "Буг".
У легковика механічні пошкодження, маршрутка перевернулася.
Як повідомляють свідки, що Skoda рухалася швидко по головній вулиці, обганяла потік машин. Маршрутка виїжджала від 15-го мікрорайону.
Людей в ній було багато, розповідають свідки. Попередньо повідомляють про 4 потерпілих.
Більше про подію згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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