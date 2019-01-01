У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО





Зіткнулися легковий автомобіль Skoda та міська маршрутка, пише



У легковика механічні пошкодження, маршрутка перевернулася.



Як повідомляють свідки, що Skoda рухалася швидко по головній вулиці, обганяла потік машин. Маршрутка виїжджала від 15-го мікрорайону.



Людей в ній було багато, розповідають свідки. Попередньо повідомляють про 4 потерпілих.



Більше про подію згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 17:30 23-го грудня на вулиці Луцькій у Нововолинську.Зіткнулися легковий автомобіль Skoda та міська маршрутка, пише "Буг" У легковика механічні пошкодження, маршрутка перевернулася.Як повідомляють свідки, що Skoda рухалася швидко по головній вулиці, обганяла потік машин. Маршрутка виїжджала від 15-го мікрорайону.Людей в ній було багато, розповідають свідки. Попередньо повідомляють про 4 потерпілих.Більше про подію згодом.

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