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На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО

На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
23-го грудня близько 17-ї години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист.

Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича, розповіли БУГу свідки.

Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.

Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.

На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, велосипедист
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