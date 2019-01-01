На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 19:17
23-го грудня близько 17-ї години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист.
Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича, розповіли БУГу свідки.
Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.
Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.
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Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича, розповіли БУГу свідки.
Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.
Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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