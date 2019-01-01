На Волині легковик збив велосипедиста: постраждалий – у лікарні. ФОТО





Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича, розповіли



Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.



Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го грудня близько 17-ї години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист.Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича, розповіли БУГу свідки.Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.

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