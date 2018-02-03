Померла викладачка луцького вишу

Олена Картава.



Про це на своїй сторінці у Facebook Петро Савчук.



"Сумна новина. Померла Олена Федосіївна Картава.

Людина, яка зробила надзвичайно багато, щоб Луцький НТУ був успішним.

Вічна та світла пам'ять! Співчуття чоловіку, рідним та близьким", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким викладачки.

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