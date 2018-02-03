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Померла викладачка луцького вишу

Померла викладачка луцького вишу
Померла викладачка Луцького національного технічного університету, кандидат географічних наук, доцент Олена Картава.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ректор ЛНТУ Петро Савчук.

"Сумна новина. Померла Олена Федосіївна Картава.
Людина, яка зробила надзвичайно багато, щоб Луцький НТУ був успішним.
Вічна та світла пам'ять! Співчуття чоловіку, рідним та близьким", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким викладачки.

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Теги: смерть, викладачка, ЛНТУ
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