Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується хмарна погода. Дощ, місцями значний.
Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку також - хмарна погода, дощ. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку також - хмарна погода, дощ. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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