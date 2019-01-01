Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 грудня





Про це повідомляє

Вночі та вранці місцями туман. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку також - хмарна погода, дощ. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується хмарна погода. Дощ, місцями значний.Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.У Луцьку також - хмарна погода, дощ. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.

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