У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста
Сьогодні, 21:14
23-го грудня близько 17-ої години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист, - повідомляє БУГ.
Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича.
Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.
Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.
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Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист, - повідомляє БУГ.
Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича.
Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.
Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.
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