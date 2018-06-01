У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста





Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист, -



Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича.



Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.



Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го грудня близько 17-ої години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист, - повідомляє БУГ.Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича.Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.

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