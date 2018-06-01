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У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста

У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста
23-го грудня близько 17-ої години на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися легковик Daewoo Lanos і велосипедист, - повідомляє БУГ.

Легковик їхав по Ковельскій вулиці в напрямку до центру, а велосипедист виїжджав з вулиці Ніла Хасевича.

Перед Ковельською вулицею водій двоколісного транспорту повинен був зупинитися, проте просто поїхав прямо.

Велосипедиста з місця ДТП забрала машина швидкої. Розповідають, що чоловік живий, отримав травми.

У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста

У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста


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Теги: володимир, дтп, аварія
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