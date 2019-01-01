Волинянин заплатить штраф за хабар слідчому





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що обвинувачений в період з 22 по 28 вересня пропонував та надавав неправомірну вигоду слідчому Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції Наврусевич Н.В. в сумі 2 тисячі 700 гривень та 100 доларів США за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності племінниці, яка здійснювала крадіжки.



Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав частково, однак вона була доведена повністю зібраними в ході досудового розслідування доказами.



Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 625 мінімумів доходів громадян, що становить 10 тисяч 625 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який давав неправомірну вигоду слідчій Луцького відділу поліції за закриття кримінального провадження проти його племінниці за крадіжки, відбувся штрафом в розмірі 10,5 тисячі гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що обвинувачений в період з 22 по 28 вересня пропонував та надавав неправомірну вигоду слідчому Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції Наврусевич Н.В. в сумі 2 тисячі 700 гривень та 100 доларів США за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності племінниці, яка здійснювала крадіжки.Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав частково, однак вона була доведена повністю зібраними в ході досудового розслідування доказами.Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 625 мінімумів доходів громадян, що становить 10 тисяч 625 гривень.

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