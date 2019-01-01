вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

24 грудня на Волині: гортаючи календар

24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає перший заступник голови Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак (на фото).

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Данило.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 році відповідно до Указу Президента України.

На Волині цього дня у 1518 році Ковель отримав Магдебурзьке право.

24 грудня 1982 року – відкрився Музей історії органів внутрішніх справ Волині.

24 грудня 1996 року Нововолинська міська рада зареєструвала газету "Наше місто", перший номер якої вийшов 1 січня 1997 року.

24 грудня 1997 – прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1463 "Про утворення Луцького державного технічного університету" на базі індустріального інституту.

Цього ж дня у 2011 році стало відомо, що престижну премію Верховної Ради отримав професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук Юрій Недужко. Це був єдиний науковець-волинянин, який удостоєний подібної високої державної наукової нагороди за 20-літню історію Незалежної України.

У 2012 році в Луцьку стріляли в народного депутата Валерія Чернякова. Невідомий чоловік вистрілив кілька разів у лобове скло авто, в якому їхав політик. Одна з куль потрапила в нього.

У квітні Черняков розповів, що прокуратура знайшла стрільця і справу передали до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли ймовірну причину смертельної пожежі на Луганщині
Сьогодні, 01:03
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянка розповіла рецепт смачної та корисної куті
23 грудень, 23:23
Волинянин заплатить штраф за хабар слідчому
23 грудень, 22:46
Для маленьких волинян влаштували благодійне свято
23 грудень, 22:20
Схожі новини
23 грудня на Волині: гортаючи календар 23 грудня на Волині: гортаючи календар
23 грудень, 00:00
22 грудня на Волині: гортаючи календар 22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудень, 00:00
20 грудня на Волині: гортаючи календар 20 грудня на Волині: гортаючи календар
20 грудень, 00:00
18 грудня на Волині: гортаючи календар 18 грудня на Волині: гортаючи календар
18 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли ймовірну причину смертельної пожежі на Луганщині
Сьогодні, 01:03
 0
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянка розповіла рецепт смачної та корисної куті
23 грудень, 23:23
 0
Волинянин заплатить штраф за хабар слідчому
23 грудень, 22:46
 0
Для маленьких волинян влаштували благодійне свято
23 грудень, 22:20
 0
Медіа
відео
1/8