На обрізування дерев у Луцьку планують витратити понад 1,66 мільйона
Сьогодні, 08:10
Протягом наступного року на послуги з обрізування гілок дерев у Луцьку з міського бюджету планують скерувати 1,66 мільйона гривень.
Відкриті торги для пошуку виконавця послуг департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив 23 грудня. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 січня, а аукціон, як заплановано, розпочнеться 9 січня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде про такі роботи:
- формувальне обрізування 500 дерев висотою більше 5 метрів із середнім діаметром стовбура 40 сантиметрів за заданою формою поверхні крон, що підлягають формувальній обрізці (орієнтовно обстригається одна третя частина гілля від діаметра крони) з видаленням порубкових залишків гілля для утилізації;
- обрізування крон 1000 дерев (350 – твердих порід і 650 – м’яких порід) із використанням висоторіза;
- видалення зламаних гілок, сухого суччя, гілля, яке створює парусність крони, мають ураження та механічні пошкодження з застосуванням машин і механізмів зі збиранням, подрібненням, навантаженням і вивезенням порубкових залишків.
Серед вимог до учасників торгів – наявність спеціалізованого обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Послуги з обрізування гілок дерев надаватимуться протягом наступного року – до 31 грудня 2020 року.
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Відкриті торги для пошуку виконавця послуг департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив 23 грудня. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 січня, а аукціон, як заплановано, розпочнеться 9 січня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде про такі роботи:
- формувальне обрізування 500 дерев висотою більше 5 метрів із середнім діаметром стовбура 40 сантиметрів за заданою формою поверхні крон, що підлягають формувальній обрізці (орієнтовно обстригається одна третя частина гілля від діаметра крони) з видаленням порубкових залишків гілля для утилізації;
- обрізування крон 1000 дерев (350 – твердих порід і 650 – м’яких порід) із використанням висоторіза;
- видалення зламаних гілок, сухого суччя, гілля, яке створює парусність крони, мають ураження та механічні пошкодження з застосуванням машин і механізмів зі збиранням, подрібненням, навантаженням і вивезенням порубкових залишків.
Серед вимог до учасників торгів – наявність спеціалізованого обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Послуги з обрізування гілок дерев надаватимуться протягом наступного року – до 31 грудня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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