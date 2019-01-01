Для маленьких волинян влаштували благодійне свято





Про це



Окрім цього для дітей підготували яскраве розважальне шоу та новорічний кіноперегляд. Привітати гостей зі святом та вручити подарунки завітав Святий Миколай.



Благодійний захід вже традиційно організували представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради.



«Коли наближаються новорічно-різдвяні свята, кожен починає вірити в диво, а особливо – діти. Проте є діти, яким дива чекати ні від кого, тож вони найбільше потребують підтримки і опіки. Саме тому ми вирішили подарувати цим дітям справжню новорічну казку, реалізувавши благодійну ініціативу», — йдеться на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боратинській громаді реалізували благодійну акцію до Дня Святого Миколая. З нагоди свята 180 юних мешканців громади – діти з інвалідністю, діти-сироти, діти із сімей учасників АТО, діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – отримали матеріальну допомогу та солодкі подарунки.Про це пишуть на сайті Боратинської ОТГ.Окрім цього для дітей підготували яскраве розважальне шоу та новорічний кіноперегляд. Привітати гостей зі святом та вручити подарунки завітав Святий Миколай.Благодійний захід вже традиційно організували представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради.«Коли наближаються новорічно-різдвяні свята, кожен починає вірити в диво, а особливо – діти. Проте є діти, яким дива чекати ні від кого, тож вони найбільше потребують підтримки і опіки. Саме тому ми вирішили подарувати цим дітям справжню новорічну казку, реалізувавши благодійну ініціативу», — йдеться на сайті.

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