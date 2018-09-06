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Розповіли ймовірну причину смертельної пожежі на Луганщині

Розповіли ймовірну причину смертельної пожежі на Луганщині
Причиною пожежі в психоневрологічному диспансері в Бутківці Старобільського району Луганської області могла стати несправність електромережі.

Про це розповів в.о. начальника ДСНС у Луганській області Сергій Горбань, передає Gazeta.ua.

«Тривають слідчі дії, вивчається місце пожежі. Але можна припустити, що причина пожежі пов’язана з електромережею, а точніше з її несправністю», – розповів Горбань.

Додав, що у приміщенні була пожежна сигналізація. Але під час задимлення вона не спрацювала, працівники самі викликали рятувальників. Тому зараз з’ясовують, чи була вона в справному стані і чи була підключена на момент пожежі.

Особи загиблих встановили. Це 4 пацієнтів 71-72 років. Ще троє в лікарні в стабільному стані, розповіла кореспондентові Gazeta.ua начальник відділу комунікації обласної поліції Тетяна Погукай. Після пожежі 4-х пацієнтів розшукували. Трьох знайшли одразу, ще одного – сьогодні вранці. Він злякався і йшов додому.

Також стало відомо, що це не перша пожежа в закладі. У вересні цього року там вщент вигоріла господарська будівля. Після цього керівництво закладу зобов’язали усунути всі протипожежні недоліки. А 11 грудня провели навчання з евакуації та інструктаж для працівників лікарні.

Як повідомлялося, пожежа виникла в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату ввечері 22 грудня. Загинули 4 пацієнтів, ще троє зазнали травм.

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Теги: пожежа, луганщина, інтернат
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