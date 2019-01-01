Працівник Луцького СІЗО продавав наркотики

Молодший інспектор Луцького слідчого ізолятору купував таблетки, які містять наркотичні речовини, аби потім їх перепродати. Зберігав наркотики на роботі, де їх і знайшли . За цей злочин чоловік отримав рік умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 30 вересня обвинувачений, який обіймав посаду молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під час зустрічі біля Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області придбав у невідомої особи 10 таблеток бупренорфіну, аби в подальшому їх продати.Придбані нарктотичні речовини він приніс на місце роботи, де їх і виявили під час огляду працівники «Луцького слідчого ізолятора».Під час слідства між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Луцький міськрайонний суд затвердив угоду та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на чотири роки.