Працівник Луцького СІЗО продавав наркотики
Сьогодні, 02:06
Молодший інспектор Луцького слідчого ізолятору купував таблетки, які містять наркотичні речовини, аби потім їх перепродати. Зберігав наркотики на роботі, де їх і знайшли . За цей злочин чоловік отримав рік умовного покарання.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 30 вересня обвинувачений, який обіймав посаду молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під час зустрічі біля Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області придбав у невідомої особи 10 таблеток бупренорфіну, аби в подальшому їх продати.
Придбані нарктотичні речовини він приніс на місце роботи, де їх і виявили під час огляду працівники «Луцького слідчого ізолятора».
Під час слідства між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.
Луцький міськрайонний суд затвердив угоду та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на чотири роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 30 вересня обвинувачений, який обіймав посаду молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під час зустрічі біля Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області придбав у невідомої особи 10 таблеток бупренорфіну, аби в подальшому їх продати.
Придбані нарктотичні речовини він приніс на місце роботи, де їх і виявили під час огляду працівники «Луцького слідчого ізолятора».
Під час слідства між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.
Луцький міськрайонний суд затвердив угоду та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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