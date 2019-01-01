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Працівник Луцького СІЗО продавав наркотики

Працівник Луцького СІЗО продавав наркотики
Молодший інспектор Луцького слідчого ізолятору купував таблетки, які містять наркотичні речовини, аби потім їх перепродати. Зберігав наркотики на роботі, де їх і знайшли . За цей злочин чоловік отримав рік умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 30 вересня обвинувачений, який обіймав посаду молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під час зустрічі біля Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області придбав у невідомої особи 10 таблеток бупренорфіну, аби в подальшому їх продати.

Придбані нарктотичні речовини він приніс на місце роботи, де їх і виявили під час огляду працівники «Луцького слідчого ізолятора».

Під час слідства між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Луцький міськрайонний суд затвердив угоду та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на чотири роки.

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Теги: луцьк, сізо, наркотики
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