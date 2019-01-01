Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 08:55
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,021, а продаж – 23,379.
Євро при купівлі становить – 25,398, продажу – 25,968.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
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Євро при купівлі становить – 25,398, продажу – 25,968.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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