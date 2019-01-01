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Курс валют у Луцьку на 24 грудня

Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,021, а продаж – 23,379.

Євро при купівлі становить – 25,398, продажу – 25,968.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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