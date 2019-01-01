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24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день

24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день
24 грудня католики готуються до Різдва. Ввечері родина чекає на появу першої зірки та сідає до святкового столу. На стіл подають 12 пісних страв.

Святу вечерю починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. На столі запалюють свічку, яка символізує різдвяну зірку. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу, – пише 24tv.ua.

Іменини 24 грудня святкують: Данило, Іван, Микола, Петро.

Народні прикмети на 24 грудня:

– Сонячні промені йдуть вгору – незабаром настане холод. Якщо йдуть вниз – очікуйте заметіль.

– Кілька білок збираються в одному дуплі – будуть сильні морози.

24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день


Що можна робити 24 грудня

– Попросіть вибачення у всіх, кого ви раніше образили.

– Одягайте світлий одяг. Це допоможе уникнути трауру.

– Поминайте покійних та не викидайте нелоїдки зі столу.

– Загадайте бажання у Святу ніч – цей магічний час посприяє здійсненню та реалізіції задуманого.

Що не можна робити 24 грудня

– Не спізнюйтеся на Святу вечерю, адже весь рік будете далеко перебувати від дому.

– Не вставайте зі столу, поки не скоштуєте 12 страв.

– Під час Святої вечері не можна виходити з дому.

– Не бажано до столу запрошувати друзів чи знайомих. Цей вечір треба провести у колі сім'ї.

– Цього дня категорично забороняється підвищувати на рідних голос та сваритися.

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 24 грудня, традиції, християнство, католицьке Різдво
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