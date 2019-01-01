Команду Андрія Покровського відзначили за гідність і патріотизм

Андрій Покровський, отримала медаль «За гідність та патріотизм».



Про це повідомляється на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у мережі facebook, - пише



Під час 9-го дводенного з'їзду родин Небесного Легіону, який влаштовує волонтерський рух «Мeцeнaти для сoлдaтa», діти загиблих воїнів АТО та студенти медколеджу організували концерт-подяку для партнерів організації. Окрім того, благодійникам та меценатам вручили відзнаки.



Серед нагороджених є і команда Громадянського Руху «СВІДОМІ». За представленням «Меценатів для солдата» громадська організація отримала від Всеукраїнського об’єднанння «КРАЇНА» медаль «За гідність та патріотизм».



«Громадянський Рух «СВІДОМІ» щиро дякує за цю почесну нагороду! Підтримка воїнів АТО та їхніх сімей є одним з пріоритетів у нашій роботі. Ми активно лобіюємо міську «Програму 50/50», яка покриває половину вартості нового помешкання нашим воїнам. Щороку запрошуємо дітей захисників на заходи з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року з цікавими розвагами та подарунками.



Надзвичайно приємно, що громадськість оцінила зусилля нашої команди та засновника «СВІДОМИХ» Андрія Покровського. Разом ми зможемо значно більше, тож долучайтеся до наших ініціатив», – подякували волонтерам учасники Громадянського Руху «СВІДОМІ».



Нагадаємо: програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій антитерористичної операції прийняли у жовтні 2016 року. За умовами програми, атовці оплачуватимуть лише 50 % вартості житла. Завдяки збільшенню пайової участі для забудовників до 3 %, які ініціював Андрій Покровський, з'явилася можливість збільшити надходження до бюджету. За програмою, кошти у розмірі, який є еквівалентним 50% отриманих від забудовника як пайова участь, спрямують на співфінансування купівлі житла учасникам АТО (за принципом 50 % на 50 %).



Окрім цього, з ініціативи Андрія Покровського програму дофінансували на 7,5 мільйона гривень. Також Андрій Покровський виділив на придбання житла атовцям 1 мільйон гривень власних коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцької міської ради, меценат, отримала медаль «За гідність та патріотизм».Про це повідомляється на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у мережі facebook, - пише Конкурент Під час 9-го дводенного з'їзду родин Небесного Легіону, який влаштовує волонтерський рух «Мeцeнaти для сoлдaтa», діти загиблих воїнів АТО та студенти медколеджу організували концерт-подяку для партнерів організації. Окрім того, благодійникам та меценатам вручили відзнаки.Серед нагороджених є і команда Громадянського Руху «СВІДОМІ». За представленням «Меценатів для солдата» громадська організація отримала від Всеукраїнського об’єднанння «КРАЇНА» медаль «За гідність та патріотизм».«Громадянський Рух «СВІДОМІ» щиро дякує за цю почесну нагороду! Підтримка воїнів АТО та їхніх сімей є одним з пріоритетів у нашій роботі. Ми активно лобіюємо міську «Програму 50/50», яка покриває половину вартості нового помешкання нашим воїнам. Щороку запрошуємо дітей захисників на заходи з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року з цікавими розвагами та подарунками.Надзвичайно приємно, що громадськість оцінила зусилля нашої команди та засновника «СВІДОМИХ» Андрія Покровського. Разом ми зможемо значно більше, тож долучайтеся до наших ініціатив», – подякували волонтерам учасники Громадянського Руху «СВІДОМІ».Нагадаємо: програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій антитерористичної операції прийняли у жовтні 2016 року. За умовами програми, атовці оплачуватимуть лише 50 % вартості житла. Завдяки збільшенню пайової участі для забудовників до 3 %, які ініціював Андрій Покровський, з'явилася можливість збільшити надходження до бюджету. За програмою, кошти у розмірі, який є еквівалентним 50% отриманих від забудовника як пайова участь, спрямують на співфінансування купівлі житла учасникам АТО (за принципом 50 % на 50 %).Окрім цього, з ініціативи Андрія Покровського програму дофінансували на 7,5 мільйона гривень. Також Андрій Покровський виділив на придбання житла атовцям 1 мільйон гривень власних коштів.

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