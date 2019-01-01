Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Сьогодні, 09:26
У вівторок, 24 грудня, в Україні пройдуть дощі.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомлені.
Вранці в Україні, крім більшості західних областей, буде туман, видимість 200-500 м.
Протягом 24 грудня у західних областях – значні дощі.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомлені.
Вранці в Україні, крім більшості західних областей, буде туман, видимість 200-500 м.
Протягом 24 грудня у західних областях – значні дощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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