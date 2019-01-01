вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
У вівторок, 24 грудня, в Україні пройдуть дощі.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомлені.

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, буде туман, видимість 200-500 м.

Протягом 24 грудня у західних областях – значні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дощі, синоптик, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед
Сьогодні, 09:49
Судили чоловіка, який хотів пограбувати банкомат у Луцьку
Сьогодні, 09:35
Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Сьогодні, 09:26
Команду Андрія Покровського відзначили за гідність і патріотизм
Сьогодні, 09:18
24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
«Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня «Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня
10 листопад, 15:49
Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України
02 жовтень, 12:14
Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
16 липень, 11:55
У західних областях України пройдуть дощі У західних областях України пройдуть дощі
01 липень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли
Сьогодні, 10:20
 0
У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед
Сьогодні, 09:49
 0
Судили чоловіка, який хотів пограбувати банкомат у Луцьку
Сьогодні, 09:35
 0
Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8