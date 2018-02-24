Судили чоловіка, який хотів пограбувати банкомат у Луцьку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 8 березня минулого року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння намагався отримати доступ до інженерної частини банкомату «Приватбанку» на вулиці Гордіюк, аби викрасти з нього 30 тисяч 700 гривень. Для цього він взяв з собою спеціально пристосовані засоби, зокрема газовий балончик із автоматизованою газовою запальничкою. Проте проникнути до інженерної частини банкомату не зміг, оскільки не взяв із собою ніж, яким би міг зробити отвір в розплавленій панелі банкомату. Тож довести злочин до кінця йому так і не вдалося.



Наступного дня лучанин спробував знову викрасти гроші з банкомату, але його помітили перехожі, які й викликали поліцію.



Допитаний під час суду обвинувачений свою вину визнав частково та підтвердив, що через інтернет познайомився з невідомими особами, які розповіли йому, яким чином можливо зняти готівку з банкомату. Після спроби вкрасти гроші з банкомату на вулиці Гордіюк до нього почали телефонувати особи, які надавали йому поради з приводу втручання в роботу банкомату, та погрожувати розповсюдженням в інтернеті інформації про це. Тому, як зізнався лучанин, він вирішив спробувати вкрасти гроші з банкомату на проспекті Соборності, але його помітили перехожі.



Незважаючи на часткове визнання вини, злочин був повністю доведений зібраними під час досудового розслідування доказами.



Врахувавши всі обставини, суд визнав лучанина винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, замінивши його на умовне терміном на півтора року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель обласного центру Волині хотів пограбувати банкомат «Приватбанку», проте не зміг це зробити, бо забув вдома ніж, яким мав пошкодити обладнання. Хоча злочин лучанину не вдалося довести до кінця, але умовний термін він все ж отримав.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Під час суду встановили, що 8 березня минулого року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння намагався отримати доступ до інженерної частини банкомату «Приватбанку» на вулиці Гордіюк, аби викрасти з нього 30 тисяч 700 гривень. Для цього він взяв з собою спеціально пристосовані засоби, зокрема газовий балончик із автоматизованою газовою запальничкою. Проте проникнути до інженерної частини банкомату не зміг, оскільки не взяв із собою ніж, яким би міг зробити отвір в розплавленій панелі банкомату. Тож довести злочин до кінця йому так і не вдалося.Наступного дня лучанин спробував знову викрасти гроші з банкомату, але його помітили перехожі, які й викликали поліцію.Допитаний під час суду обвинувачений свою вину визнав частково та підтвердив, що через інтернет познайомився з невідомими особами, які розповіли йому, яким чином можливо зняти готівку з банкомату. Після спроби вкрасти гроші з банкомату на вулиці Гордіюк до нього почали телефонувати особи, які надавали йому поради з приводу втручання в роботу банкомату, та погрожувати розповсюдженням в інтернеті інформації про це. Тому, як зізнався лучанин, він вирішив спробувати вкрасти гроші з банкомату на проспекті Соборності, але його помітили перехожі.Незважаючи на часткове визнання вини, злочин був повністю доведений зібраними під час досудового розслідування доказами.Врахувавши всі обставини, суд визнав лучанина винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, замінивши його на умовне терміном на півтора року.

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