вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО

У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО
У Києві в Дніпровському районі сталося ДТП за участю декількох автомобілів, госпіталізовано 6 осіб.

Як повідомляє «Информатор», автомобіль Mitsubishi ASX спочатку зачепив Renault на вулиці Сверстюка та почав від'їжджати.

Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія – ASX протаранив маршрутку «Богдан». Шістьох пасажирів автобуса госпіталізували. 67-річна водійка Mitsubishi не постраждав, хоча її автомобіль отримав серйозні пошкодження.

З'ясувалося, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці водія на драгері він показав 2,20 проміле, що перевищує норму в 11 разів. Її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли
Сьогодні, 10:20
У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед
Сьогодні, 09:49
Судили чоловіка, який хотів пограбувати банкомат у Луцьку
Сьогодні, 09:35
Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
У Києві зіткнулися кросовер і бус: 2 загиблих, 9 травмованих. ФОТО У Києві зіткнулися кросовер і бус: 2 загиблих, 9 травмованих. ФОТО
20 листопад, 10:27
На трасі «Київ-Одеса» позашляховик на смерть переїхав двох чоловіків, які міняли колесо На трасі «Київ-Одеса» позашляховик на смерть переїхав двох чоловіків, які міняли колесо
17 листопад, 11:12
У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок
09 листопад, 09:56
У Києві дівчина за пів години влаштувала дві аварії У Києві дівчина за пів години влаштувала дві аварії
07 листопад, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли
Сьогодні, 10:20
 0
У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед
Сьогодні, 09:49
 0
Судили чоловіка, який хотів пограбувати банкомат у Луцьку
Сьогодні, 09:35
 0
Дощі, мокрий сніг і хуртовини: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8