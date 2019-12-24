У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У Києві в Дніпровському районі сталося ДТП за участю декількох автомобілів, госпіталізовано 6 осіб.
Як повідомляє «Информатор», автомобіль Mitsubishi ASX спочатку зачепив Renault на вулиці Сверстюка та почав від'їжджати.
Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія – ASX протаранив маршрутку «Богдан». Шістьох пасажирів автобуса госпіталізували. 67-річна водійка Mitsubishi не постраждав, хоча її автомобіль отримав серйозні пошкодження.
З'ясувалося, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці водія на драгері він показав 2,20 проміле, що перевищує норму в 11 разів. Її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові
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Як повідомляє «Информатор», автомобіль Mitsubishi ASX спочатку зачепив Renault на вулиці Сверстюка та почав від'їжджати.
Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія – ASX протаранив маршрутку «Богдан». Шістьох пасажирів автобуса госпіталізували. 67-річна водійка Mitsubishi не постраждав, хоча її автомобіль отримав серйозні пошкодження.
З'ясувалося, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці водія на драгері він показав 2,20 проміле, що перевищує норму в 11 разів. Її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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