У Києві п'яна пенсіонерка на Mitsubishi протаранила маршрутку: постраждало 6 людей. ВІДЕО





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Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія – ASX протаранив маршрутку «Богдан». Шістьох пасажирів автобуса госпіталізували. 67-річна водійка Mitsubishi не постраждав, хоча її автомобіль отримав серйозні пошкодження.



З'ясувалося, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці водія на драгері він показав 2,20 проміле, що перевищує норму в 11 разів. Її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Дніпровському районі сталося ДТП за участю декількох автомобілів, госпіталізовано 6 осіб.Як повідомляє «Информатор» , автомобіль Mitsubishi ASX спочатку зачепив Renault на вулиці Сверстюка та почав від'їжджати.Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія – ASX протаранив маршрутку «Богдан». Шістьох пасажирів автобуса госпіталізували. 67-річна водійка Mitsubishi не постраждав, хоча її автомобіль отримав серйозні пошкодження.З'ясувалося, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці водія на драгері він показав 2,20 проміле, що перевищує норму в 11 разів. Її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові

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