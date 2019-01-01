Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли
Сьогодні, 10:20
Презентацію мистецького проекту «Вулиця різдвяних янголів», який анонсована на сьогодні, 24 грудня, перенесли у зв’язку з погодними умовами.
Про це пише відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Зазначили, що час та дата презентації – поки не відомо, деталі повідомлять згодом.
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Про це пише відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Зазначили, що час та дата презентації – поки не відомо, деталі повідомлять згодом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку святкуватимуть новорічно-різдвяні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
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