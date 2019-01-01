Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли





Про це пише відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.



Зазначили, що час та дата презентації – поки не відомо, деталі повідомлять згодом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Презентацію мистецького проекту «Вулиця різдвяних янголів», який анонсована на сьогодні, 24 грудня, перенесли у зв’язку з погодними умовами.Про це пише відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Зазначили, що час та дата презентації – поки не відомо, деталі повідомлять згодом.

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