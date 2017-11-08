На Волині начальниця поштового відділення привласнила гроші односельчан





Про це інформує сайт



42-річна жінка, уродженка села Хмелівка, яка працювала начальником відділення поштового зв`язку AT «Укрпошта» у селі Микуличі, ошукувала жителів сіл Нехвороща та Микуличі. Вона брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї. Банківських операцій з грошима не проводила, а лишала для власних потреб.



Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.



Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень. Привласнені гроші жінка постраждалим повернула повністю, і в суді визнала себе винною.



Володимир-Волинський міський суд визнав жінку винною за частинами 1 та 2 ст.190 КК України (Шахрайство). Її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поштарка, яка брала гроші в пенсіонерів на сплату земельного податку, понесла покарання за шахрайство.Про це інформує сайт «Княжий град» із посиланням на вирок Володимир-Волинського міського суду.42-річна жінка, уродженка села Хмелівка, яка працювала начальником відділення поштового зв`язку AT «Укрпошта» у селі Микуличі, ошукувала жителів сіл Нехвороща та Микуличі. Вона брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї. Банківських операцій з грошима не проводила, а лишала для власних потреб.Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень. Привласнені гроші жінка постраждалим повернула повністю, і в суді визнала себе винною.Володимир-Волинський міський суд визнав жінку винною за частинами 1 та 2 ст.190 КК України (Шахрайство). Її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

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