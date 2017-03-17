«ПортCity» запрошує на допрем'єрний показ комедії «Скажене весілля-2»*
Сьогодні, 11:17
24 грудня о 18:30 в холі кінотеатру "PremierCity" відбудеться захід, присвячений допрем'єрному показу найвеселішої комедії року "Скажене весілля 2".
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На заході, гостей кінотеатру чекає веселий ведучий, шоу-програма запального українського весілля, безліч подарунків, смачні закуски та келих ігристого від партнера заходу (для тих кому виповнилося 18 років).
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Після закінчення заходу о 19:20 можна буде насолодитися продовженням найскаженішої комедії. Цього разу покажуть події через рік після «Скаженого Весілля».
"ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв", - йдеться у повідомленні.
⠀
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням.
⠀
Вхід на захід - вільний.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
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⠀
На заході, гостей кінотеатру чекає веселий ведучий, шоу-програма запального українського весілля, безліч подарунків, смачні закуски та келих ігристого від партнера заходу (для тих кому виповнилося 18 років).
⠀
Після закінчення заходу о 19:20 можна буде насолодитися продовженням найскаженішої комедії. Цього разу покажуть події через рік після «Скаженого Весілля».
"ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв", - йдеться у повідомленні.
⠀
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням.
⠀
Вхід на захід - вільний.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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