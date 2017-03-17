«ПортCity» запрошує на допрем'єрний показ комедії «Скажене весілля-2»*



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На заході, гостей кінотеатру чекає веселий ведучий, шоу-програма запального українського весілля, безліч подарунків, смачні закуски та келих ігристого від партнера заходу (для тих кому виповнилося 18 років).

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Після закінчення заходу о 19:20 можна буде насолодитися продовженням найскаженішої комедії. Цього разу покажуть події через рік після «Скаженого Весілля».



"ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв", - йдеться у повідомленні.

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Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або за

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Вхід на захід - вільний.



Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх

Деталі за телефоном: 067 334 50 88





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 грудня о 18:30 в холі кінотеатру "PremierCity" відбудеться захід, присвячений допрем'єрному показу найвеселішої комедії року "Скажене весілля 2".На заході, гостей кінотеатру чекає веселий ведучий, шоу-програма запального українського весілля, безліч подарунків, смачні закуски та келих ігристого від партнера заходу (для тих кому виповнилося 18 років).Після закінчення заходу о 19:20 можна буде насолодитися продовженням найскаженішої комедії. Цього разу покажуть події через рік після «Скаженого Весілля»."ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв", - йдеться у повідомленні.Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням. Вхід на захід - вільний.Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверхДеталі за телефоном: 067 334 50 88

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