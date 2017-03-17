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«ПортCity» запрошує на допрем'єрний показ комедії «Скажене весілля-2»*

«ПортCity» запрошує на допрем'єрний показ комедії «Скажене весілля-2»*
24 грудня о 18:30 в холі кінотеатру "PremierCity" відбудеться захід, присвячений допрем'єрному показу найвеселішої комедії року "Скажене весілля 2".

На заході, гостей кінотеатру чекає веселий ведучий, шоу-програма запального українського весілля, безліч подарунків, смачні закуски та келих ігристого від партнера заходу (для тих кому виповнилося 18 років).

Після закінчення заходу о 19:20 можна буде насолодитися продовженням найскаженішої комедії. Цього разу покажуть події через рік після «Скаженого Весілля».

"ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв", - йдеться у повідомленні.

Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням.

Вхід на захід - вільний.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх
Деталі за телефоном: 067 334 50 88

«ПортCity» запрошує на допрем'єрний показ комедії «Скажене весілля-2»*

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Теги: ПортCity, кінотеатр, допрем'єрний показ, Скажене весілля
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