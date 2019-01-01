Ремонт проспекту Волі у Луцьку «потягне» 120 мільйонів

Капітальний ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме 120 мільйонів гривень.Про це під час сесії Луцької міської ради розповів радник Луцького міського головиПід час розгляду бюджету на 2020 рік депутати цікавилися, чи ремонтуватимуть головний проспект міста у 2020 році.На це Ігор Поліщук відповів, що це – надто складний проект і наразі не знайшли підрядника, який би погодився за це взятися. За його словами, капітальний ремонт проспекту Волі коштує щонайменше 120 мільйонів гривень.«Там треба міняти абсолютно всі каналізації: і зливова каналізація, і фекальна, і мережі зв’язку, і інші мережі. Усі вони – під проїжджою частиною. Немає жодного підрядника, який зможе це все зробити за 1 рік. Немає можливості закрити одну частину дороги, а іншу залишити», - сказав поліщук.Інший варіант, який розглядає міська рада, залишити мережі так, як вони є наразі, лише зробити перепідключення.«Але тоді треба зрізати всі дерева по лівій стороні. Яку модель ми оберемо, будемо вирішувати і чи будемо ремонтувати цього року – теж», - додав Поліщук.