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Ремонт проспекту Волі у Луцьку «потягне» 120 мільйонів

Ремонт проспекту Волі у Луцьку «потягне» 120 мільйонів
Капітальний ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме 120 мільйонів гривень.

Про це під час сесії Луцької міської ради розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Під час розгляду бюджету на 2020 рік депутати цікавилися, чи ремонтуватимуть головний проспект міста у 2020 році.

На це Ігор Поліщук відповів, що це – надто складний проект і наразі не знайшли підрядника, який би погодився за це взятися. За його словами, капітальний ремонт проспекту Волі коштує щонайменше 120 мільйонів гривень.

«Там треба міняти абсолютно всі каналізації: і зливова каналізація, і фекальна, і мережі зв’язку, і інші мережі. Усі вони – під проїжджою частиною. Немає жодного підрядника, який зможе це все зробити за 1 рік. Немає можливості закрити одну частину дороги, а іншу залишити», - сказав поліщук.

Інший варіант, який розглядає міська рада, залишити мережі так, як вони є наразі, лише зробити перепідключення.

«Але тоді треба зрізати всі дерева по лівій стороні. Яку модель ми оберемо, будемо вирішувати і чи будемо ремонтувати цього року – теж», - додав Поліщук.

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Теги: ремонт Волі, Луцьк, міська рада
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