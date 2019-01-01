У Ковелі патрульні допомогли бабусі, яка не пам’ятала свого імені та адреси. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У Ковелі вночі на вулиці Міцкевича патрульні знайшли жінку літнього віку без верхнього одягу, яка нічого не пам'ятала.
Поліцейські розпитали громадянку, як її звуть та де проживає, однак вона плуталась в розмові, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Пенсіонерку забрали у міський відділок поліції, де встановлювали її особу. А вже згодом доставили її за місцем проживання – на вулицю Грушевського.
«Бабуся взагалі не розуміла, хто вона і де перебуває. Але після спілкування з нами почала потрохи згадувати все. Розказала, що має чотирьох правнуків, щоправда, де вони і як їх звуть, не пригадала», - розповів патрульний Дмитро.
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Поліцейські розпитали громадянку, як її звуть та де проживає, однак вона плуталась в розмові, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Пенсіонерку забрали у міський відділок поліції, де встановлювали її особу. А вже згодом доставили її за місцем проживання – на вулицю Грушевського.
«Бабуся взагалі не розуміла, хто вона і де перебуває. Але після спілкування з нами почала потрохи згадувати все. Розказала, що має чотирьох правнуків, щоправда, де вони і як їх звуть, не пригадала», - розповів патрульний Дмитро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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