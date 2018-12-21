Луцькрада прийняла бюджет на 2020 рік

Депутати Луцькради затвердили основні показники міського бюджету на 2020 рік.Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Луцької міської ради, у вівторок, 24 грудня.Директор департаменту фінансів та Бюджетурозповіла, що цьогоріч бюджет особливий тим, що видатки передбачені і на Луцьк, і на Прилуцький старостинський округ.Тож, на 2020 рік визначили доходи бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 2 172 529 300 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 2 095 583 700 грн та доходи спеціального фонду бюджету міста – 76 945 600 гривень.Передбачають, що основними джерелами доходів будуть різні види податків, рентна плата за використання природних ресурсів та користування надрами, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір, доходи від власної підприємницької діяльності тощо.Видатки бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 2 426 715 300 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 1 755 738 450 грн, видатки спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 670 976 850 гривень.Профіцит за загальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі становитиме 339 845 250 гривень, дефіцит – 594 035 250 гривень.Окрім того, передбачили понад 12 мільйонів гривень резервного фонду.На реалізацію місцевих програм у міському бюджеті передбачили 597 689 100 гривень.На фінансову підтримку комунальних підприємств на 2020 рік закладають 102,5 мільйони гривень.Радник Луцького міського головизауважив, що 39 мільйонів гривень передбачають на капітальний ремонт дворів. Мають намір за ці кошти відремонтувати 10 – 15 прибудинкових територій. Ймовірно, цю суму протягом року збільшать ще до 12 мільйонів гривень.1 мільйон 800 тисяч передбачили на облаштування вуличного освітлення. Депутатзауважив, що цієї суми може бути замало, щоб вирішити проблему неосвітлених вулиць. Ігор Поліщук відповів, що на цю потребу можуть згодом додати грошей з перерозподілу вільних залишків.10 мільйонів гривень передбачають на реконструкцію (розширення) сміттєвого полігону у селі Брище. Депутатзапитав, чи не раціональніше було б спрямувати ці гроші на будівництво нового полігону. Ігор Поліщук відповів, що на будівництво нового полігону наразі шукають нову земельну ділянку.Цікавилися депутати і перспективою капітального ремонту проспекту Волі. Відомо, що нині він коштує щонайменше 120 мільйонів гривень. Наразі цих витрат у бюджет не передбачали.Зрештою, обранці луцької громади відзначили позитивні зрушення у бюджетному процесі та проголосували за проект бюджету на наступний рік.