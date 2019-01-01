На Волині збудували нові вольєри для диких кабанів
Сьогодні, 19:09
У державних лісогосподарських підприємствах Волині активно розвивають вольєрне господарство. Крім заготівлі кормів, будівництва біотехнічних споруд, охорони від браконьєрства та інших необхідних заходів, волинські лісівники збудували 36 га вольєрів для копитних тварин.
Збудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Це європейська практика. Доведено – вона дає результати. Зокрема, на територій Гущанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» збудували вольєр площею 4,8 га – для напіввільного утримання диких кабанів.
На територій вольєру місцеві лісівники створили ввесь комплекс біотехнічних споруд, щоб тварини вдало адаптувалась до нових умов проживання.
Ведення мисливського господарства дуже клопітка справа. Особливо у холодну пору року догляд за тваринами потребує багато зусиль та турботи. Перш за все, постійної підгодівлі. Лісівники протягом року займаються заготівлею кормів – систематично відбувається підгодівля диких кабанів зерновими та коренеплодами. Для цього заготовлено жолуді, каштани, кормові віники та закуплено сіль для тварин.
Зокрема, цього року запаси ДП «Прибузьке лісове господарства» такі: заготовили сіна – 1200 кг, кормових віників – 2500 тис. шт, придбали– 2 тонни кукурудзи та 3 тонни коренеплодів. Постійно викладається сіль у солонці.
Всередині вольєра знаходяться підгодівельні площадки для звірів, у які двічі на день насипають їжу – по 20 кг зерна та коренеплодів (картопля, буряк, навіть диня).
Лісівники клопітливо та бережно ставляться до лісових мешканців, адже розуміють, що на території України – через поширення африканської чуми – поголів’я диких свиней впало до мінімуму. Тому для збереження фауни та флори потрібно оберігати лісових мешканців.
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Збудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Це європейська практика. Доведено – вона дає результати. Зокрема, на територій Гущанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» збудували вольєр площею 4,8 га – для напіввільного утримання диких кабанів.
На територій вольєру місцеві лісівники створили ввесь комплекс біотехнічних споруд, щоб тварини вдало адаптувалась до нових умов проживання.
Ведення мисливського господарства дуже клопітка справа. Особливо у холодну пору року догляд за тваринами потребує багато зусиль та турботи. Перш за все, постійної підгодівлі. Лісівники протягом року займаються заготівлею кормів – систематично відбувається підгодівля диких кабанів зерновими та коренеплодами. Для цього заготовлено жолуді, каштани, кормові віники та закуплено сіль для тварин.
Зокрема, цього року запаси ДП «Прибузьке лісове господарства» такі: заготовили сіна – 1200 кг, кормових віників – 2500 тис. шт, придбали– 2 тонни кукурудзи та 3 тонни коренеплодів. Постійно викладається сіль у солонці.
Всередині вольєра знаходяться підгодівельні площадки для звірів, у які двічі на день насипають їжу – по 20 кг зерна та коренеплодів (картопля, буряк, навіть диня).
Лісівники клопітливо та бережно ставляться до лісових мешканців, адже розуміють, що на території України – через поширення африканської чуми – поголів’я диких свиней впало до мінімуму. Тому для збереження фауни та флори потрібно оберігати лісових мешканців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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