На Волині збудували нові вольєри для диких кабанів





Збудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок, - йдеться



Це європейська практика. Доведено – вона дає результати. Зокрема, на територій Гущанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» збудували вольєр площею 4,8 га – для напіввільного утримання диких кабанів.



На територій вольєру місцеві лісівники створили ввесь комплекс біотехнічних споруд, щоб тварини вдало адаптувалась до нових умов проживання.



Ведення мисливського господарства дуже клопітка справа. Особливо у холодну пору року догляд за тваринами потребує багато зусиль та турботи. Перш за все, постійної підгодівлі. Лісівники протягом року займаються заготівлею кормів – систематично відбувається підгодівля диких кабанів зерновими та коренеплодами. Для цього заготовлено жолуді, каштани, кормові віники та закуплено сіль для тварин.



Зокрема, цього року запаси ДП «Прибузьке лісове господарства» такі: заготовили сіна – 1200 кг, кормових віників – 2500 тис. шт, придбали– 2 тонни кукурудзи та 3 тонни коренеплодів. Постійно викладається сіль у солонці.



Всередині вольєра знаходяться підгодівельні площадки для звірів, у які двічі на день насипають їжу – по 20 кг зерна та коренеплодів (картопля, буряк, навіть диня).



Лісівники клопітливо та бережно ставляться до лісових мешканців, адже розуміють, що на території України – через поширення африканської чуми – поголів’я диких свиней впало до мінімуму. Тому для збереження фауни та флори потрібно оберігати лісових мешканців.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У державних лісогосподарських підприємствах Волині активно розвивають вольєрне господарство. Крім заготівлі кормів, будівництва біотехнічних споруд, охорони від браконьєрства та інших необхідних заходів, волинські лісівники збудували 36 га вольєрів для копитних тварин.Збудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ Це європейська практика. Доведено – вона дає результати. Зокрема, на територій Гущанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» збудували вольєр площею 4,8 га – для напіввільного утримання диких кабанів.На територій вольєру місцеві лісівники створили ввесь комплекс біотехнічних споруд, щоб тварини вдало адаптувалась до нових умов проживання.Ведення мисливського господарства дуже клопітка справа. Особливо у холодну пору року догляд за тваринами потребує багато зусиль та турботи. Перш за все, постійної підгодівлі. Лісівники протягом року займаються заготівлею кормів – систематично відбувається підгодівля диких кабанів зерновими та коренеплодами. Для цього заготовлено жолуді, каштани, кормові віники та закуплено сіль для тварин.Зокрема, цього року запаси ДП «Прибузьке лісове господарства» такі: заготовили сіна – 1200 кг, кормових віників – 2500 тис. шт, придбали– 2 тонни кукурудзи та 3 тонни коренеплодів. Постійно викладається сіль у солонці.Всередині вольєра знаходяться підгодівельні площадки для звірів, у які двічі на день насипають їжу – по 20 кг зерна та коренеплодів (картопля, буряк, навіть диня).Лісівники клопітливо та бережно ставляться до лісових мешканців, адже розуміють, що на території України – через поширення африканської чуми – поголів’я диких свиней впало до мінімуму. Тому для збереження фауни та флори потрібно оберігати лісових мешканців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію