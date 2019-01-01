Для Володимира-Волинського у 2020-му році планують закупити нову святкову ілюмінацію
Сьогодні, 11:26
На вулицях Володимира-Волинського варто оновити святкову ілюмінацію.
Про це 24-го грудня під час брифінгу розповів мер міста Петро Саганюк, - пише Буг.
“З нового року потрібно прорахувати і виділити кошти на святкову ілюмінацію”, – зазначив Саганюк.
Як розповів під час апаратної наради начальник КП “Полігон” Олександр Козичко, ілюмінації, що сьогодні на вулицях, вже близько 15 років.
За словами Саганюка, ілюмінація має свій термін користування. Відремонтувати її буде дорожче, аніж купити нову.
Нагадаємо, що цьогоріч на нові вогні і гірдянди на головну ялинку витратили 100 тисяч гривень.
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Про це 24-го грудня під час брифінгу розповів мер міста Петро Саганюк, - пише Буг.
“З нового року потрібно прорахувати і виділити кошти на святкову ілюмінацію”, – зазначив Саганюк.
Як розповів під час апаратної наради начальник КП “Полігон” Олександр Козичко, ілюмінації, що сьогодні на вулицях, вже близько 15 років.
За словами Саганюка, ілюмінація має свій термін користування. Відремонтувати її буде дорожче, аніж купити нову.
Нагадаємо, що цьогоріч на нові вогні і гірдянди на головну ялинку витратили 100 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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