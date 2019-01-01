У Володимирі зросте ціна на воду





Як зазначили, нові тарифи відповідно до порядку погоджені у Волинському відділенні антимонопольного комітету, - повідомляє

Міський голова Петро Саганюк відзначив, що підняття тарифів – це вимушений крок, оскільки управління водопровідно-каналізаційного господарства працює у збиток.



"Безперечно, з себе вини не знімаю. Нам треба було зробити хірургічне втручання давно. Це стратегічне підприємство. Не будемо платити – не будемо мати води", – сказав Саганюк.



Виконком вирішив встановити управлінню водопровідно-каналізаційного господарства тарифи на послуги з



- централізованого водопостачання – 12,90 грн. за 1м³ (з ПДВ);



- централізованого водовідведення – 17,94 грн. за 1м³(зПДВ);



"На сьогодні тарифи збиткові. Збитки по основній діяльності станом на 1-ше жовтня склали 1,6 мільйона гривень. Діючі тарифи не дозволяють дотримуватись вимог Галузевої угоди та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах, за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го грудня члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проголосували за підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.Як зазначили, нові тарифи відповідно до порядку погоджені у Волинському відділенні антимонопольного комітету, - повідомляє Головне управління у Держпродспоживслужби у Волинській області.

Міський головавідзначив, що підняття тарифів – це вимушений крок, оскільки управління водопровідно-каналізаційного господарства працює у збиток."Безперечно, з себе вини не знімаю. Нам треба було зробити хірургічне втручання давно. Це стратегічне підприємство. Не будемо платити – не будемо мати води", – сказав Саганюк.Виконком вирішив встановити управлінню водопровідно-каналізаційного господарства тарифи на послуги з- централізованого водопостачання – 12,90 грн. за 1м³ (з ПДВ);- централізованого водовідведення – 17,94 грн. за 1м³(зПДВ);"На сьогодні тарифи збиткові. Збитки по основній діяльності станом на 1-ше жовтня склали 1,6 мільйона гривень. Діючі тарифи не дозволяють дотримуватись вимог Галузевої угоди та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах, за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення", – йдеться у повідомленні.

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