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У Володимирі зросте ціна на воду

У Володимирі зросте ціна на воду
21-го грудня члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проголосували за підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як зазначили, нові тарифи відповідно до порядку погоджені у Волинському відділенні антимонопольного комітету, - повідомляє Головне управління у Держпродспоживслужби у Волинській області.

Міський голова Петро Саганюк відзначив, що підняття тарифів – це вимушений крок, оскільки управління водопровідно-каналізаційного господарства працює у збиток.

"Безперечно, з себе вини не знімаю. Нам треба було зробити хірургічне втручання давно. Це стратегічне підприємство. Не будемо платити – не будемо мати води", – сказав Саганюк.

Виконком вирішив встановити управлінню водопровідно-каналізаційного господарства тарифи на послуги з

- централізованого водопостачання – 12,90 грн. за 1м³ (з ПДВ);

- централізованого водовідведення – 17,94 грн. за 1м³(зПДВ);

"На сьогодні тарифи збиткові. Збитки по основній діяльності станом на 1-ше жовтня склали 1,6 мільйона гривень. Діючі тарифи не дозволяють дотримуватись вимог Галузевої угоди та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах, за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Володимир, ціна на воду, подорожчання
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