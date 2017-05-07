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На автотрасі «Київ-Чоп» зіткнулися два легковики: одна людина постраждала

На автотрасі «Київ-Чоп» зіткнулися два легковики: одна людина постраждала
На автодорозі «Київ-Чоп» у Миколаївському районі зіткнулися два автомобілі.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 23 грудня, близько 17:35, - пише ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Honda Accord та Opel Omega. Внаслідок зіткнення водій Opel, 53-річний мешканець Миколаївського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: аварія, Київ-Чоп
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