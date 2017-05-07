На автотрасі «Київ-Чоп» зіткнулися два легковики: одна людина постраждала





Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 23 грудня, близько 17:35, - пише



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Honda Accord та Opel Omega. Внаслідок зіткнення водій Opel, 53-річний мешканець Миколаївського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.



Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» у Миколаївському районі зіткнулися два автомобілі.Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 23 грудня, близько 17:35, - пише ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Honda Accord та Opel Omega. Внаслідок зіткнення водій Opel, 53-річний мешканець Миколаївського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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