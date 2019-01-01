У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес





Вилучили гроші, обладнання, наразі вирішують питання щодо накладення арешту також на приміщення в якому знаходився незаконний бізнес, – повідомляє сектор комунікації



За фактом зайняття гральним бізнесом відкрили кримінальне провадження. З приводу неналежної організації роботи щодо протидії гральному бізнесу на території міста та виконання урядового розпорядження керівник поліції Волині звернувся з відповідним листом до міського голови Нововолинська.



Поліцейські виявили гральний заклад, котрий всупереч розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу», незаконно продовжував свою роботу.



У ході першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили майже 1 тис. грн., а також все обладнання, яке використовувалося для організації незаконної діяльності, зокрема, п’ять комп’ютерів, три роутери, флешки, побутову техніку, камеру відеоспостереження, різноманітні кабелі, шнури та подовжувачі, меблі та документи.







Стосовно 31-річного та 19-річного місцевих жителів, які брали участь в організованих у закладі азартних іграх, поліцейські склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліцейські встановили особу адміністратора закладу, котра надала доступ гравцям до участі в азартних іграх.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зайняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 170 тис. грн. до 680 тис. грн.. із конфіскацією грального обладнання.



Роботу незаконного грального закладу припинили. Нині також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та приміщення, яке орендодавець надав для здійснення незаконної діяльності.







Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить



Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів на території України. Вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується.



Національна поліція жорстко реагуватиме на всі спроби відновити діяльність гральних закладів Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу.



Будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність поліція буде припиняти та вживати відповідних заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 23 грудня, у Нововолинську співробітники слідчого управління поліції області спільно із оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань виявили та припинили діяльність грального закладу.Вилучили гроші, обладнання, наразі вирішують питання щодо накладення арешту також на приміщення в якому знаходився незаконний бізнес, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За фактом зайняття гральним бізнесом відкрили кримінальне провадження. З приводу неналежної організації роботи щодо протидії гральному бізнесу на території міста та виконання урядового розпорядження керівник поліції Волині звернувся з відповідним листом до міського голови Нововолинська.Поліцейські виявили гральний заклад, котрий всупереч розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу», незаконно продовжував свою роботу.У ході першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили майже 1 тис. грн., а також все обладнання, яке використовувалося для організації незаконної діяльності, зокрема, п’ять комп’ютерів, три роутери, флешки, побутову техніку, камеру відеоспостереження, різноманітні кабелі, шнури та подовжувачі, меблі та документи.Стосовно 31-річного та 19-річного місцевих жителів, які брали участь в організованих у закладі азартних іграх, поліцейські склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліцейські встановили особу адміністратора закладу, котра надала доступ гравцям до участі в азартних іграх.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зайняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 170 тис. грн. до 680 тис. грн.. із конфіскацією грального обладнання.Роботу незаконного грального закладу припинили. Нині також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та приміщення, яке орендодавець надав для здійснення незаконної діяльності.Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу. Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів на території України. Вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується.Національна поліція жорстко реагуватиме на всі спроби відновити діяльність гральних закладів Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу.Будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність поліція буде припиняти та вживати відповідних заходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію