вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес

У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес
Учора, 23 грудня, у Нововолинську співробітники слідчого управління поліції області спільно із оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань виявили та припинили діяльність грального закладу.

Вилучили гроші, обладнання, наразі вирішують питання щодо накладення арешту також на приміщення в якому знаходився незаконний бізнес, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За фактом зайняття гральним бізнесом відкрили кримінальне провадження. З приводу неналежної організації роботи щодо протидії гральному бізнесу на території міста та виконання урядового розпорядження керівник поліції Волині звернувся з відповідним листом до міського голови Нововолинська.

Поліцейські виявили гральний заклад, котрий всупереч розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу», незаконно продовжував свою роботу.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили майже 1 тис. грн., а також все обладнання, яке використовувалося для організації незаконної діяльності, зокрема, п’ять комп’ютерів, три роутери, флешки, побутову техніку, камеру відеоспостереження, різноманітні кабелі, шнури та подовжувачі, меблі та документи.

У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес


Стосовно 31-річного та 19-річного місцевих жителів, які брали участь в організованих у закладі азартних іграх, поліцейські склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліцейські встановили особу адміністратора закладу, котра надала доступ гравцям до участі в азартних іграх.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зайняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 170 тис. грн. до 680 тис. грн.. із конфіскацією грального обладнання.

Роботу незаконного грального закладу припинили. Нині також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та приміщення, яке орендодавець надав для здійснення незаконної діяльності.

У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес


Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу.

Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів на території України. Вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується.

Національна поліція жорстко реагуватиме на всі спроби відновити діяльність гральних закладів Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу.

Будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність поліція буде припиняти та вживати відповідних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гральний бізнес, космолот, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 13:02
Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним
Сьогодні, 12:55
У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес
Сьогодні, 12:45
На автотрасі «Київ-Чоп» зіткнулися два легковики: одна людина постраждала
Сьогодні, 12:32
У Луцьку від сьогодні можна купити е-квитки на 2 або 3 поїздки. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
23 жовтень, 14:36
На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
09 жовтень, 13:51
У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
30 вересень, 13:32
На Волині затримали наркодилера На Волині затримали наркодилера
12 вересень, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували
Сьогодні, 13:32
 0
Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу
Сьогодні, 13:16
 0
В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 13:02
 0
Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним
Сьогодні, 12:55
 0
У місті на Волині «накрили» заклад, який знову намагався підпільно запустити гральний бізнес
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8