У Луцьку автівка збила чоловіка: потерпілий – реанімації





Інцидент трапився учора, 23 грудня, по 16 годині, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 64-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 30-річного лучанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.





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