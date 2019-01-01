У Луцьку автівка збила чоловіка: потерпілий – реанімації
Сьогодні, 14:15
На проспекті Волі в Луцьку автомобіль "Таврія" збив перехожого.
Інцидент трапився учора, 23 грудня, по 16 годині, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 64-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 30-річного лучанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.
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Інцидент трапився учора, 23 грудня, по 16 годині, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 64-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 30-річного лучанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.
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