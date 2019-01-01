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Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним

Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним
У Нововолинську вчора, 23 грудня, увечері зіткнулися маршрутка з пасажирами та легковик.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Близько 18 години в Нововолинську зіткнулися маршрутне таксі «Богдан», під керуванням 41-річного місцевого жителя, та автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 29-річний житель Нововолинська.

Поліцейські попередньо встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП постраждали водій легковика та шестеро пасажирів маршрутного таксі. Одну пасажирку маршрутки, 61-річну місцеву жительку госпіталізували.

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Теги: аварія, маршрутка, Нововолинськ
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