Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним

зіткнулися маршрутка з пасажирами та легковик.



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Близько 18 години в Нововолинську зіткнулися маршрутне таксі «Богдан», під керуванням 41-річного місцевого жителя, та автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 29-річний житель Нововолинська.



Поліцейські попередньо встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП постраждали водій легковика та шестеро пасажирів маршрутного таксі. Одну пасажирку маршрутки, 61-річну місцеву жительку госпіталізували.



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