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В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ

В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського зіткнулися дві автівки. У ДТП загинула одна людина.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 24 грудня, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо, поліцейські встановили, що зіткнулися два зустрічних автомобілі «Daewoo Lanos». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 69-річний пасажир, житель Камінь-Каширського району. За кермом одного із транспортних засобів перебував 45-річний житель Берегівського району Закарпатської області. Його та водія іншого легковика госпіталізували.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що загиблий 69-річний водій – директор Камінь-Каширського вищого професійного училища Василь Бряник.

В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ


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Теги: ДТП, аварія, смерть, поліція, Копачівка
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