У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували
Сьогодні, 13:32
У Ковелі на вулиці Грушевського легковик «ГАЗ» збив 8-річну дитину, яка раптово вибігла на проїжджу частину.
Інцидент трапився учора, 23 грудня, близько 12 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 61-річний жителя Луцького району.
Зазначають, перехожий раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.
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Інцидент трапився учора, 23 грудня, близько 12 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 61-річний жителя Луцького району.
Зазначають, перехожий раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.
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