вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували

У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували
У Ковелі на вулиці Грушевського легковик «ГАЗ» збив 8-річну дитину, яка раптово вибігла на проїжджу частину.

Інцидент трапився учора, 23 грудня, близько 12 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 61-річний жителя Луцького району.

Зазначають, перехожий раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, аварія, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у білоруса вилучили Volkswagen, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Україна підписала безвіз ще з двома країнами
Сьогодні, 13:50
У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували
Сьогодні, 13:32
Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу
Сьогодні, 13:16
В аварії на трасі біля Луцька загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
На Волині жінка автівкою збила 9-річну дівчинку: дитина – в лікарні На Волині жінка автівкою збила 9-річну дівчинку: дитина – в лікарні
10 травень, 10:32
У Ковелі BMW збила 4-річного хлопчика У Ковелі BMW збила 4-річного хлопчика
18 травень, 2017, 09:39
У Ковелі – подвійна аварія. ФОТО У Ковелі – подвійна аварія. ФОТО
18 грудень, 16:03
На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу
17 грудень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запустили онлайн-сервіс перевірки квитанцій
Сьогодні, 14:34
 0
Вдарили по голові і забрали гроші: у Володимирі в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку автівка збила чоловіка: потерпілий – реанімації
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині у білоруса вилучили Volkswagen, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Україна підписала безвіз ще з двома країнами
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8