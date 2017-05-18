У Ковелі автомобіль збив 8-річну дитину: хлопчика госпіталізували





Інцидент трапився учора, 23 грудня, близько 12 години, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 61-річний жителя Луцького району.



Зазначають, перехожий раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Грушевського легковик «ГАЗ» збив 8-річну дитину, яка раптово вибігла на проїжджу частину.Інцидент трапився учора, 23 грудня, близько 12 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 61-річний жителя Луцького району.Зазначають, перехожий раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

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