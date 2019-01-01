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Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу

Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу
На Волині взяли під варту двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі.

Зазначається, що серед білого дня 19 грудня 2019 року троє чоловіків – 53-річний та 30-річний мешканці села Новосілки та раніше судимий 25-річний мешканець села Старий Чорторийськ Маневицького району – навідалися до будинку 69-річного чоловіка в Новосілках, - пише пресслужба прокуратури області.

Дочекавшись, поки господар вийде з хати, напали на нього, побили, заштовхали назад в оселю й зв’язали. Обшукавши хату, заволоділи 10 тисячами гривень і мобільним телефоном та втекли.

Невдовзі двох старших нападників затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

Наймолодшого із нападників шукають.

До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України, розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.


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Теги: розбій, суд, волиняни
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