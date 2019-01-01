На Волині у білоруса вилучили Volkswagen, набитий контрабандними цигарками. ФОТО





Так, під час митного контролю та огляду автомобіля Volkswagen виявили приховані громадянином Республіки Білорусь цигарки загальною кількістю 470 пачок, без акцизних марок України, що знаходились в спеціально виготовленому сховку, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.



Відтак, цигарки вартістю понад 13 тисяч гривень та автомобіль Volkswagen Passat орієнтовною вартістю 14 тисяч гривень вилучили до рішення суду.



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