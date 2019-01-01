Україна підписала безвіз ще з двома країнами





Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Telegram, - пише



«Тільки що затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів протягом 180 днів », - написав він.



Нагадаємо, що 22 грудня набув чинності безвізовий режим між Україною та Північною Македонією, а в листопаді Аргентина збільшила вдвічі термін безвізового перебування громадян України – з 90 до 180 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на засіданні 24 грудня затвердив угоди про безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.Про це повідомив прем'єр-міністрна своїй сторінці у Telegram, - пише УНІАН «Тільки що затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів протягом 180 днів », - написав він.Нагадаємо, що 22 грудня набув чинності безвізовий режим між Україною та Північною Македонією, а в листопаді Аргентина збільшила вдвічі термін безвізового перебування громадян України – з 90 до 180 днів.

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