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Україна підписала безвіз ще з двома країнами

Україна підписала безвіз ще з двома країнами
Кабінет міністрів на засіданні 24 грудня затвердив угоди про безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Telegram, - пише УНІАН.

«Тільки що затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів протягом 180 днів », - написав він.

Нагадаємо, що 22 грудня набув чинності безвізовий режим між Україною та Північною Македонією, а в листопаді Аргентина збільшила вдвічі термін безвізового перебування громадян України – з 90 до 180 днів.

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Теги: безвіз, Україна, Колумбія
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