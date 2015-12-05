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В Україні запустили онлайн-сервіс перевірки квитанцій

В Україні запустили онлайн-сервіс перевірки квитанцій
В Україні запустили сервіс Check.gov.ua, який дозволить перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у паперовій з мокрою печаткою.

Після запуску сервісу Check.gov.ua замість паперової квитанції українці просто надаватимуть код електронної. Для перевірки платежу достатньо буде зайти на сервіс та ввести його, - пишуть Факти.

Крім того, цей сервіс дозволить платити через смартфон, а не через каси банків. Поки що до сервісу підключені два банки – Приватбанк і monobank. Інші підключаться найближчим часом.

У майбутньому сервіс Check.gov.ua дозволить легше запускати й електронні сервіси. Також планують запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці відмовлятимуться приймати квитанції в електронній формі.

До слова, зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, РАЦС), то у вас вимагають квитанцію з банку. Тому зазвичай не можна просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток.


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Теги: онлайн-сервіс, квитанції
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