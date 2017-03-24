У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО

В'ячеслава Чорновола, у Луцьку відбулося вшанування пам’яті видатного українця, громадського діяча, публіциста, одного з лідерів Народного руху України.



Зокрема, у покладанні квітів та громадському віче, що відбулися біля меморіальної дошки В`ячелаву Чорноволу, взяв участь керівник апарату облдержадміністрації Богдан Гончарук, перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук та заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк, – повідомляють на



«В’явеслав Чорновіл завжди ставив інтереси України вище усього. Це людина, яка пройшла жахливі випробування на засланнях, цькування тоталітарного режиму, але дух та життєві пріоритети якої не були зломлені. Він завжди продовжував працювати на благо своєї української Батьківщини. Надіюся, що Українська держава подарує нам не одну таку людину, як В’ячеслав Чорновіл. Впеінений, що ідеї та праця В’ячеслава Максимовича надалі залишаються живими і знаходять підтримку у серцях молоді і небайдужих українців», – зазначив Богдан Гончарук у пам’ять про великого патріота і борця за Українську державу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 82-гу річницю від дня народження Героя України, у Луцьку відбулося вшанування пам’яті видатного українця, громадського діяча, публіциста, одного з лідерів Народного руху України.Зокрема, у покладанні квітів та громадському віче, що відбулися біля меморіальної дошки В`ячелаву Чорноволу, взяв участь керівник апарату облдержадміністрації, перший заступник голови обласної радита заступник Луцького міського голови, – повідомляють на сторінці ОДА у Facebook.«В’явеслав Чорновіл завжди ставив інтереси України вище усього. Це людина, яка пройшла жахливі випробування на засланнях, цькування тоталітарного режиму, але дух та життєві пріоритети якої не були зломлені. Він завжди продовжував працювати на благо своєї української Батьківщини. Надіюся, що Українська держава подарує нам не одну таку людину, як В’ячеслав Чорновіл. Впеінений, що ідеї та праця В’ячеслава Максимовича надалі залишаються живими і знаходять підтримку у серцях молоді і небайдужих українців», – зазначив Богдан Гончарук у пам’ять про великого патріота і борця за Українську державу.

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