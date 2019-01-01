Пояснили, чому на маршруті №27 та 27а не працюють валідатори
Сьогодні, 15:11
У соціальній мережі facebook поширили інформацію, що в автобусі, який працює на міському маршруті № 27а був заклеєний скотчем валідатор, що неуможливлювало розрахунок електронним квитком.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
"Інформуємо, що у зв’язку зі смертю перевізника, який обслуговував міські маршрути № 27 та 27а, його рахунки були заблоковані. Це й стосується угоди між перевізником та СІТІ КАРД СИСТЕМ", - йдеться у повіломлені.
Зазначається, наразі його рідні проводять оформлення необхідних документів й сьогодні (24 грудня, - ред) до кінця дня валідатори на автобусах на цих маршрутах знову запрацюють.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
"Інформуємо, що у зв’язку зі смертю перевізника, який обслуговував міські маршрути № 27 та 27а, його рахунки були заблоковані. Це й стосується угоди між перевізником та СІТІ КАРД СИСТЕМ", - йдеться у повіломлені.
Зазначається, наразі його рідні проводять оформлення необхідних документів й сьогодні (24 грудня, - ред) до кінця дня валідатори на автобусах на цих маршрутах знову запрацюють.
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