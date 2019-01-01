Пояснили, чому на маршруті №27 та 27а не працюють валідатори

У соціальній мережі facebook поширили інформацію, що в автобусі, який працює на міському маршруті № 27а був заклеєний скотчем валідатор, що неуможливлювало розрахунок електронним квитком.Про це йдеться на сайті Луцькради."Інформуємо, що у зв’язку зі смертю перевізника, який обслуговував міські маршрути № 27 та 27а, його рахунки були заблоковані. Це й стосується угоди між перевізником та СІТІ КАРД СИСТЕМ", - йдеться у повіломлені.Зазначається, наразі його рідні проводять оформлення необхідних документів й сьогодні (24 грудня, - ред) до кінця дня валідатори на автобусах на цих маршрутах знову запрацюють.