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Пояснили, чому на маршруті №27 та 27а не працюють валідатори

Пояснили, чому на маршруті №27 та 27а не працюють валідатори
У соціальній мережі facebook поширили інформацію, що в автобусі, який працює на міському маршруті № 27а був заклеєний скотчем валідатор, що неуможливлювало розрахунок електронним квитком.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

"Інформуємо, що у зв’язку зі смертю перевізника, який обслуговував міські маршрути № 27 та 27а, його рахунки були заблоковані. Це й стосується угоди між перевізником та СІТІ КАРД СИСТЕМ", - йдеться у повіломлені.

Зазначається, наразі його рідні проводять оформлення необхідних документів й сьогодні (24 грудня, - ред) до кінця дня валідатори на автобусах на цих маршрутах знову запрацюють.

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Теги: маршрутка, валідатори, Луцьк
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