Уряд збільшив соціальну допомогу для деяких категорій дітей





Про зростання соцгарантій повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пише



На скільки зростуть соціальні виплати



- на понад 1000 гривень щомісяця для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога становитиме не 2, а 2,5 прожиткових мінімуми;



- на понад 3000 гривень щомісяця для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Виплати зростуть з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів.



Також зросте виплата для батьків-вихователів і прийомних батьків. Її в уряді планують збільшити на 30%. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.



Яким буде прожитковий мінімум у 2020 році



- діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;



- діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;



- працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;



- особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році зросте розмір допомоги для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Також планують збільшити виплати для батьків-вихователів та прийомних батьків.Про зростання соцгарантій повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України, - пише 24 канал - на понад 1000 гривень щомісяця для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога становитиме не 2, а 2,5 прожиткових мінімуми;- на понад 3000 гривень щомісяця для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Виплати зростуть з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів.Також зросте виплата для батьків-вихователів і прийомних батьків. Її в уряді планують збільшити на 30%. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.- діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;- діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;- працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;- особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.

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