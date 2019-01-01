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У Польщі викрили агенцію, яка незаконно влаштувала на роботу півтори сотні українців

У Польщі викрили агенцію, яка незаконно влаштувала на роботу півтори сотні українців
Посередницька агенція з Гданська влаштувала на роботу 163 іноземців, переважно громадян України. 155 із них – незаконно.

Такі результати проведеної перевірки, про яку йдеться на сайті прикордонної служби Польщі, - пoвідoмляє Yavp.pl.

Агенція набирала на роботу приїжджих працівників переважно без кваліфікації. Їх відправляли на великі підприємства з м’ясопереробної галузі. Щоправда, про необхідну дозвільну документацію посередники не подбали належним чином.

Порушення, які виявили в ході перевірки – стандартні. Це відсутність в українців та кількох молдован «освядчень» або ж «зезволень», а також відсутність підписаних з ними договорів.

Про санкції, які будуть застосовані проти агенції та самих працівників, поки нічого не повідомляється. Рішення буде ухвалене після закінчення формальностей, пов’язаних зі складанням остаточного рапорту за результатами перевірки.

Нагадаємо, нещодавно також у Гданську спіймали півсотні нелегально працюючих українців.

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Теги: Польща, агенція, робота
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