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Хотів купити мобільний телефон: волинянина «розвели» на OLX

Хотів купити мобільний телефон: волинянина «розвели» на OLX
У неділю, 22 грудня, житель міста Володимир хотів придбати мобільний телефон на сайті «OLX», втім просто лишився без грошей.

Про це «Княжому Граду» розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції.

Коли чоловік перевів на вказану банківську картку 8 900 гривень, «продавець» перестав виходити на зв’язок.

Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснювати оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки.

Також просять дбати про безпеку карток — завжди зберігати у таємниці дані картки.

Підключіть функцію SMS-інформування щодо усіх операцій по картковому рахунку. Ніколи та за жодних умов не повідомляйте телефоном дані карток та рахунків.

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Теги: волинянин, шахраї, OLX
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