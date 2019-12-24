Хотів купити мобільний телефон: волинянина «розвели» на OLX





Про це



Коли чоловік перевів на вказану банківську картку 8 900 гривень, «продавець» перестав виходити на зв’язок.



Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснювати оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки.



Також просять дбати про безпеку карток — завжди зберігати у таємниці дані картки.



Підключіть функцію SMS-інформування щодо усіх операцій по картковому рахунку. Ніколи та за жодних умов не повідомляйте телефоном дані карток та рахунків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 22 грудня, житель міста Володимир хотів придбати мобільний телефон на сайті «OLX», втім просто лишився без грошей.Про це «Княжому Граду» розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції.Коли чоловік перевів на вказану банківську картку 8 900 гривень, «продавець» перестав виходити на зв’язок.Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснювати оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки.Також просять дбати про безпеку карток — завжди зберігати у таємниці дані картки.Підключіть функцію SMS-інформування щодо усіх операцій по картковому рахунку. Ніколи та за жодних умов не повідомляйте телефоном дані карток та рахунків.

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