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На Волині судили жінку, яка пиячить і не доглядає своїх дітей

На Волині судили жінку, яка пиячить і не доглядає своїх дітей
На Волині судили жінку, яка ухиляється від виконання батьківських обов'язків.

Слухання справи відбулось 5 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що підсудна ухиляється від виконання покладених на неї обов'язків щодо належного виховання своїх малолітніх дітей: дочки 2012 року народження, сина 2009 року народження та сина 2016 року народження. Жінка не забезпечує дітям належних умов проживання.

«У судовому засіданні мати свою вину визнала повністю. Суду пояснила, що дійсно не приділяє належного виховання своїм дітям, оскільки зловживає спиртними напоями. У вчиненому розкаялася, просила суворо не карати», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.1 ст. 184 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень. Також вона заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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Теги: волинянка, батьківські обов'язки, суд, штраф
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