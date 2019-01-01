У Луцьку двоє неповнолітніх побили і пограбували перехожого
Сьогодні, 16:45
У Луцьку неповнолітні по вулиці Домни Гордіюк побили та відібрали у 36-річного лучанина мобільний телефон.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину двох неповнолітніх лучан – 17-ти та 15 років, - пише ГУНП у Волинській області.
Так, у п’ятницю, 20 грудня, двоє неповнолітніх нанесли тілесні ушкодження 36-річному жителю Луцька та вихопили з його рук мобільний телефон «Самсунг J1». Постраждалого госпіталізували.
Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого та вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове слідство.
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Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину двох неповнолітніх лучан – 17-ти та 15 років, - пише ГУНП у Волинській області.
Так, у п’ятницю, 20 грудня, двоє неповнолітніх нанесли тілесні ушкодження 36-річному жителю Луцька та вихопили з його рук мобільний телефон «Самсунг J1». Постраждалого госпіталізували.
Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого та вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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