У Луцьку двоє неповнолітніх побили і пограбували перехожого

У Луцьку неповнолітні по вулиці Домни Гордіюк побили та відібрали у 36-річного лучанина мобільний телефон.Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину двох неповнолітніх лучан – 17-ти та 15 років, - пише ГУНП у Волинській області.Так, у п’ятницю, 20 грудня, двоє неповнолітніх нанесли тілесні ушкодження 36-річному жителю Луцька та вихопили з його рук мобільний телефон «Самсунг J1». Постраждалого госпіталізували.Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого та вчинений за попередньою змовою групою осіб.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове слідство.