«Новорічний дебатний кубок»: у Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з літератури. ФОТО





У заході взяляли участь 48 учасників з Луцька, Києва, Дніпра, Рівного, Коломиї, Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницького, Кременчуга, Харкова та Одеси, - пише



Формат турніру був літературний, всі резолюції стосувались внутрішніх конфліктів книг: «Гаррі Поттер», «Володар Перстнів», «Відьмак», «Фауст», «Майже як люди», «Колобок» та коміксу «Хранителі».



У запеклій боротьбі до фіналу вийшли команди «Підпільник Кіндрат» у складі Інни Мазурик та Ігоря Біди (Луцьк), «Флатландія» – Василь Чорнописький та Богдан Хрусь (Івано-Франківськ/Рівне), «Король Артур» – Гриновецька Надія та Марії Ковалишин (Івано-Франківськ) і “Русалка Дністровая” – Робулець Олександр та Лєснік Анастасія (Чернівці/Хмельницький), які зіграли резолюцію, де обговорювали, як вплине на світ навколо та на самого Фауста ситуація, якщо його поставити перед вибором: домовлятись з Мефістофелем, чи ні ще раз, за умови, що Фауст знає про всі наслідки попереднього рішення.



Перемогу здобула команда «Підпільник Кіндрат» у складі Інни Мазурик та Ігоря Біди (Луцьк), «Кращим гравцем» турніру з відривом у 1 бал (479 проти 478) стала Мазурик Інна, обійшовши переможця та кращого спікера «Новорічного кубку – 2017» Сироту Любомира (Луцьк), а Кубок «Кращого судді» цього року поїхав до Києва, він дістався дворазовому Чемпіону України з дебатів – Олегу Стоєву.



Організаторами змагань виступили Волинський осередок Федерації дебатів України та Волинська обласна бібліотека імені Олени Пчілки. Партнерами стали Богдан Шиба, Волинська обласна Мала Академія Наук, «ГаРмИдЕр ангар-stage» та відеограф Назар Дубина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними у бібліотеці імені Олени Пчілки відбувся дводенний Всеукраїнський дебатний турнір «Новорічний дебатний кубок».У заході взяляли участь 48 учасників з Луцька, Києва, Дніпра, Рівного, Коломиї, Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницького, Кременчуга, Харкова та Одеси, - пише "Волинь. Правда". Формат турніру був літературний, всі резолюції стосувались внутрішніх конфліктів книг: «Гаррі Поттер», «Володар Перстнів», «Відьмак», «Фауст», «Майже як люди», «Колобок» та коміксу «Хранителі».У запеклій боротьбі до фіналу вийшли команди «Підпільник Кіндрат» у складіта(Луцьк), «Флатландія» –та(Івано-Франківськ/Рівне), «Король Артур» –та(Івано-Франківськ) і “Русалка Дністровая” –та(Чернівці/Хмельницький), які зіграли резолюцію, де обговорювали, як вплине на світ навколо та на самого Фауста ситуація, якщо його поставити перед вибором: домовлятись з Мефістофелем, чи ні ще раз, за умови, що Фауст знає про всі наслідки попереднього рішення.Перемогу здобула команда «Підпільник Кіндрат» у складі Інни Мазурик та Ігоря Біди (Луцьк), «Кращим гравцем» турніру з відривом у 1 бал (479 проти 478) стала Мазурик Інна, обійшовши переможця та кращого спікера «Новорічного кубку – 2017» Сироту Любомира (Луцьк), а Кубок «Кращого судді» цього року поїхав до Києва, він дістався дворазовому Чемпіону України з дебатів – Олегу Стоєву.Організаторами змагань виступили Волинський осередок Федерації дебатів України та Волинська обласна бібліотека імені Олени Пчілки. Партнерами стали Богдан Шиба, Волинська обласна Мала Академія Наук, «ГаРмИдЕр ангар-stage» та відеограф Назар Дубина.

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