Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах висока ймовірність дощу.



Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, західний і північний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах висока ймовірність дощу.Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, західний і північний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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