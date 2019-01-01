вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, західний і північний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
З 2020 року діятимуть дві ціни на газ
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
Це гроші лучан, – Покровський прокоментував міський бюджет на 2020-й
Сьогодні, 19:50
Хотів купити мобільний телефон: волинянина «розвели» на OLX
Сьогодні, 19:37
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 грудня
23 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня
21 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня
20 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
19 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Новорічний дебатний кубок»: у Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з літератури. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
 0
З 2020 року діятимуть дві ціни на газ
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Це гроші лучан, – Покровський прокоментував міський бюджет на 2020-й
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8