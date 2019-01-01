Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, західний і північний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +2…+3 градусів, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, західний і північний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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