У Луцьку «Переселенці Криму та Донбасу» орендують житло за 1 гривню
Сьогодні, 18:07
В обласному центрі Волині громадській організації «Переселенці Криму та Донбасу» надали в оренду приміщення за 1 гривню.
Про це йшлося 24 грудня під час засідання 68 сесії міської ради, - пишуть "Волинські Новини".
Так, приміщення надали на проспекті Соборності, 11а.
Три року тому це приміщення надали громадській організації, однак відремонтували за міської ради. Наразі громадська організація поновила договір оренди і написала звернення з проханням надати пільгу.
Зараз вони сплачують 464 гривні та кошти за опалення.
Варто зазначити, що організація допомагала ветеранам, а також навчала підлітків міста.
Депутати підтримали проєкт рішення.
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Про це йшлося 24 грудня під час засідання 68 сесії міської ради, - пишуть "Волинські Новини".
Так, приміщення надали на проспекті Соборності, 11а.
Три року тому це приміщення надали громадській організації, однак відремонтували за міської ради. Наразі громадська організація поновила договір оренди і написала звернення з проханням надати пільгу.
Зараз вони сплачують 464 гривні та кошти за опалення.
Варто зазначити, що організація допомагала ветеранам, а також навчала підлітків міста.
Депутати підтримали проєкт рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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