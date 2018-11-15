У Луцьку «Переселенці Криму та Донбасу» орендують житло за 1 гривню





Про це йшлося 24 грудня під час засідання 68 сесії міської ради, - пишуть



Так, приміщення надали на проспекті Соборності, 11а.



Три року тому це приміщення надали громадській організації, однак відремонтували за міської ради. Наразі громадська організація поновила договір оренди і написала звернення з проханням надати пільгу.



Зараз вони сплачують 464 гривні та кошти за опалення.



Варто зазначити, що організація допомагала ветеранам, а також навчала підлітків міста.



Депутати підтримали проєкт рішення.

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