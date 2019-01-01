В Україну з Польщі завезли заражену сальмонелою курятину
Сьогодні, 19:20
Інфіковане м’ясо з курей виявили на двох потужних підприємствах України.
На український ринок з Польщі потрапила заражена сальмонелою курятина. І вже може опинитися на столі у споживачів, - пише "Голос".
Про це повідомили на сайті кількох регіональних відділів Державної споживчої служби України, зокрема, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей.
У відомстві попередили, що в охолодженому м’ясі бройлерів, експортованому з Польщі, виявили сальмонелу – небезпечну кишкову інфекцію.
Заражене м’ясо польського виробника “Cedrob S.A.№PL 14023901 WE” потрапило одразу до двох потужних підприємств у Черкасах та Дніпропетровщині.
У Держспоживслужбі зазначили, що до них надійшло таке попередження від міжнародної системи RASFF, яка контролює якість товарів, що потрапляють на ринки ЄС. Бо курятина із сальмонелою потрапила і до європейських підприємців.
Також, у Держспоживслужбі просять споживачів у разі виявлення, зараженої курятини, повідомляти регіональних спеціалістів.
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На український ринок з Польщі потрапила заражена сальмонелою курятина. І вже може опинитися на столі у споживачів, - пише "Голос".
Про це повідомили на сайті кількох регіональних відділів Державної споживчої служби України, зокрема, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей.
У відомстві попередили, що в охолодженому м’ясі бройлерів, експортованому з Польщі, виявили сальмонелу – небезпечну кишкову інфекцію.
Заражене м’ясо польського виробника “Cedrob S.A.№PL 14023901 WE” потрапило одразу до двох потужних підприємств у Черкасах та Дніпропетровщині.
У Держспоживслужбі зазначили, що до них надійшло таке попередження від міжнародної системи RASFF, яка контролює якість товарів, що потрапляють на ринки ЄС. Бо курятина із сальмонелою потрапила і до європейських підприємців.
Також, у Держспоживслужбі просять споживачів у разі виявлення, зараженої курятини, повідомляти регіональних спеціалістів.
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