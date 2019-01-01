Це гроші лучан, – Покровський прокоментував міський бюджет на 2020-й





Так, депутат міськради Андрій Покровський після аналізу показників фактичного виконання бюджету цього року за 9 місяців та бюджету за 2018 рік зауважив, що простежується тенденція до збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб, податку на нерухоме майно, єдиного податку фізичних осіб – підприємців. Тому він вважає, що дохідна частина бюджету буде перевиконана, - пише



«Я бачу декілька пріоритетних напрямків, куди необхідно спрямувати бюджетні кошти громади міста. Ці напрямки відповідають стратегічним цілям нашої команди – Громадянського Руху «СВІДОМІ», – зауважив у коментарі Андрій Покровський.



Він виокремив три основні напрямки, які потребують особливої уваги та фінансування.



«Ми з командою «СВІДОМИХ» бачимо, що є реальна проблема із працевлаштуванням українців, лучан. Тому всі пропозиції пов’язані зі створенням робочих місць. Ми запропонували створити агенцію з роботи з інвесторами Луцькій міській раді. На це рекомендували міській раді взяти із бюджету 1,5 мільйона гривень. Агенція має займатися пошуками інвесторів, здійснювати комунікацію з інвесторами в Луцьку і покращувати інвестиційний клімат. Відповідно, це дасть можливість збільшити кількість робочих місць, працевлаштувати лучан, припинити відтік людей у Польщу чи інші країни. Я вважаю, що люди мають заробляти в Україні і жити в Україні», – зауважив депутат Луцькради.



Також він додав, що спільно зі своєю командою пропонує збільшити видатки на капітальний ремонт доріг, адже лучани мають їздити якісними і рівними дорогами. І наголосив, що варто продовжувати впровадження «Безпечного міста».



«Безпека лучан також є основним пріоритетом Громадянського Руху «СВІДОМІ» і міської ради. Важливо, щоб мешканці міста почували себе безпечно. Тому всі кошти, які будуть надходити з надлишків, а я бачу, що вже декілька бюджетів поспіль ми маємо надлишки, мають надходити на ці три напрямки», – зазначив Андрій Покровський.



Команда депутата переконана, що бюджет – це гроші лучан, платників податків, тому й витрачати їх потрібно, передусім, на комфорт і безпеку лучан.



Варто зауважити, що нещодавно ГР «СВІДОМІ» подав свої пропозиції до бюджету Луцька. Вони базуються на стратегічних цілях громадської організації. Співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер озвучив їх на громадських слуханнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час засідання 68-ої сесії Луцької міської ради ухвалили бюджет на 2020 рік. Загалом доходи бюджету Луцької міської територіальної громади розраховані в сумі 2,1 мільярда гривень, а видатки – 2,4 мільярда гривень. Резервний фонд заплановано в сумі 12,4 мільйона гривень.Так, депутат міськрадипісля аналізу показників фактичного виконання бюджету цього року за 9 місяців та бюджету за 2018 рік зауважив, що простежується тенденція до збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб, податку на нерухоме майно, єдиного податку фізичних осіб – підприємців. Тому він вважає, що дохідна частина бюджету буде перевиконана, - пише ІА "Конкурент". «Я бачу декілька пріоритетних напрямків, куди необхідно спрямувати бюджетні кошти громади міста. Ці напрямки відповідають стратегічним цілям нашої команди – Громадянського Руху «СВІДОМІ», – зауважив у коментарі Андрій Покровський.Він виокремив три основні напрямки, які потребують особливої уваги та фінансування.«Ми з командою «СВІДОМИХ» бачимо, що є реальна проблема із працевлаштуванням українців, лучан. Тому всі пропозиції пов’язані зі створенням робочих місць. Ми запропонували створити агенцію з роботи з інвесторами Луцькій міській раді. На це рекомендували міській раді взяти із бюджету 1,5 мільйона гривень. Агенція має займатися пошуками інвесторів, здійснювати комунікацію з інвесторами в Луцьку і покращувати інвестиційний клімат. Відповідно, це дасть можливість збільшити кількість робочих місць, працевлаштувати лучан, припинити відтік людей у Польщу чи інші країни. Я вважаю, що люди мають заробляти в Україні і жити в Україні», – зауважив депутат Луцькради.Також він додав, що спільно зі своєю командою пропонує збільшити видатки на капітальний ремонт доріг, адже лучани мають їздити якісними і рівними дорогами. І наголосив, що варто продовжувати впровадження «Безпечного міста».«Безпека лучан також є основним пріоритетом Громадянського Руху «СВІДОМІ» і міської ради. Важливо, щоб мешканці міста почували себе безпечно. Тому всі кошти, які будуть надходити з надлишків, а я бачу, що вже декілька бюджетів поспіль ми маємо надлишки, мають надходити на ці три напрямки», – зазначив Андрій Покровський.Команда депутата переконана, що бюджет – це гроші лучан, платників податків, тому й витрачати їх потрібно, передусім, на комфорт і безпеку лучан.Варто зауважити, що нещодавно ГР «СВІДОМІ» подав свої пропозиції до бюджету Луцька. Вони базуються на стратегічних цілях громадської організації. Співзасновник «СВІДОМИХ»озвучив їх на громадських слуханнях.

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